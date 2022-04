Cidade Ilustrada leva cores para o Colubandê

São Gonçalo está cada dia mais colorida graças ao projeto Cidade Ilustrada. Depois de contar a história do município nos paredões do Alcântara, um painel abstrato está sendo finalizado no bairro Colubandê. O viaduto está recebendo as mesmas cores que a fachada do Teatro Municipal, Casa das Artes e da Praça Luiz Palmier. Um segundo paredão, no viaduto, receberá as mesmas cores.

Os quatro primeiros painéis já foram executados nos paredões do viaduto de Alcântara, contando a história do município de São Gonçalo, exaltando os Tamoios, povos originários da região, vegetação e animais nativos. O trabalho também retrata a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico, além da histórica guerra entre os povos indígenas Tupis e Tamoios.

As frentes de trabalho recebem as tintas dos grafiteiros Amanda Cabocla, Dyego Xamp, Eduardo Tex, Gustavo Gut, Italo Ogai, Marcelo Alio, Rafael Raf, Siri do Muro e Thiago Tr3p. A curadoria é de Marcelo Eco e a produção fica a cargo de Jose Luiz Mancha.

O projeto Cidade Ilustrada foi idealizado pelo prefeito Capitão Nelson e tem a coordenação da Secretaria de Turismo e Cultura. Todo o trabalho é realizado com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que financia a iniciativa, através de recursos oriundos de compensação ambiental.