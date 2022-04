Domingo será de festa mirim na Passarela do Samba

O carnaval terá seu encerramento em alto nível no Sambódromo com os desfiles das escolas de samba mirins que acontecerá no próximo domingo, 24 de abril, entre 15h e 30 min e meia noite. O evento promovido pelas agremiações filiadas à Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro – Aesm-Rio, terá entrada liberada para o público nos setores das arquibancadas. As escolas estão nos aprontos finais para mostrar na avenida um carnaval recheado de brilho e cor, saúde e segurança. “Estamos esperando por esse momento há dois anos. Além de todo o planejamento feito pela diretoria da Aesm-Rio, as crianças estão eufóricas, radiantes com a possibilidade de brincar o carnaval na passarela do samba com saúde e segurança”, declarou Alexandre Moraes – diretor de carnaval e operações da Associação Mirim.

A diretoria da Aesm prepara algumas surpresas e uma abertura em grande estilo que promete emocionar os espectadores. Entre as atrações, o cortejo do carnaval mirim, formado pelo rei momo, rainha, princesas e o casal de mestre-sala e porta-bandeira, farão as arquibancadas sacudirem com um verdadeiro show de samba. A atração contará com a participação especial do cortejo oficial do carnaval carioca. O ponto alto da abertura será a apresentação da Orquestra Popular Manoel Couto, formada por 73 músicos, sendo estes, crianças e jovens, estudantes da rede pública de ensino que brindarão a plateia com sambas de enredo eternizados na avenida, sucessos da MPB, além de ‘Cidade Maravilhosa’, o hino da cidade do Rio de Janeiro.

Em seguida, as escolas mirins iniciam os desfiles com temas que abordam desde as festas, celebrações por datas importantes, lendas indígenas, jogos, regiões como o nordeste brasileiro, personalidades da música como o Grupo fundo de Quintal e do carnaval como a sambista estaciana Marlene Povão, até a reedição de sambas que marcaram época na avenida como “Rio de lá pra cá” do Salgueiro em 1994, “Você semba de lá, que eu sambo de cá, o canto livre de Angola” e “ A Festa do Divino”, cantado pela Mocidade Independente, no carnaval de 1974. Veja a sequência dos desfiles e enredos que serão mostrados na avenida pela criançada:

1 -Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy - “Fazer aniversário é celebrar a vida, e hoje é o meu dia de festa”

2 – Corações Unidos do Ciep – “Vivendo e aprendendo a jogar”

3 – Império do Futuro – “A peleja curumim contra o Monstro Jurupari”

4 – Pimpolhos da Grande Rio – “Olha, que linda a quitandinha de erê”

5 – Golfinhos do Rio de Janeiro – “A Golfinhos invade o Nordeste”

6 – Herdeiros da Vila – “Você semba de lá, que eu sambo de cá, o canto livre de Angola”

7 – Aprendizes do Acadêmicos do Salgueiro – “Rio de lá pra cá”

8 – Filhos da Águia da Portela – “É festa!”

9 – Infantes do Lins – “Nossos valores em contos e fábulas”

10 – Nova Geração do Estácio de Sá – “Marlene Povão, bate o lindo coração desta nova Geração”

11 – Mangueira do Amanhã – “Obrigado do Fundo do nosso Quintal”

12 – Estrelinha da Mocidade – “A Festa do Divino”

13 – Petizes da Penha – “Era uma vez... mais uma vez... outra vez”

14 – Miúda da Cabuçu – “A influência africana no carnaval carioca”

Vale ressaltar que cada escola terá o tempo máximo de 30 minutos para desfilar, a entrada nos setores das arquibancadas será gratuita, porém, para ter acesso às dependências do Sambódromo, o público deve apresentar o passaporte vacinal. A abertura dos portões será a partir das 15 horas.