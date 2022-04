Roberto Carlos aparece para agradecer as homenagens de seus fãs para seu aniversário

Roberto Carlos completou 81 anos, nessa terça-feira (19) e seus fãs se reuniram em frente a seu apartamento na Urca, no Rio de Janeiro, para celebrar seu aniversário. Ele apareceu usando máscara e acenou para os fãs agradecendo as homenagens.

Esse feito, já se tornou um ritual clássico entre os fãs, eles vão até a porta do prédio do cantor, porém para evitar aglomerações, o Rei evitou que isso acontecesse nos últimos dois anos.

Entre os fãs, estão os sósias do cantor, Antonio Tadeu Ângulo, de 70 anos, que vem de Poá (SP) para o Rio sempre no aniversário do Rei e também Carlos Evanney, que já foi até convidado para subir na cobertura do ídolo, ganhando um pedaço de bolo, que guarda até hoje.

O aniversário deste ano, marca o retorno dessa tradição dos fãs do Rei, que foram prestigiar o artista em sua residência.