Trollagem de Boninho deu errado no BBB 2022

Boninho resolveu trollar os participantes do BBB 22 durante esta tarde de terça-feira (19). A produção pediu para os cinco brothers que ainda estão na casa arrumassem suas malas, visando com que os participantes apresentassem alguma preocupação, porém nenhum deles deu muita importância para o pedido feito.

Depois do recado, eles começaram a falar que poderia ser sobre uma final antecipada e também do possível retorno da sister Jessilane, que foi a última eliminada do programa. Os brothers falaram também sobre a possibilidade do pedido ser apenas uma trollagem.

Pelas redes sociais, os telespectadores do BBB 22, falaram sobre como mais uma brincadeira que Boninho fez deu errado. A primeira trollagem que flopou foi a ex-BBB Ana Clara entrou na casa vestida de Dummy, para fazer com que os participantes que estavam na época achassem que era Jade Picon, recém eliminada da casa, porém todos desconfiaram que não era a sister que estava por debaixo da fantasia.

Confira o vídeo do momento quem Boninho fala com os brothers.