Projeto literário promove ‘Desafio da Escrita’ online valendo livros

O projeto Mapa das Letras, idealizado pela jornalista e escritora Cyntia Fonseca, promove em seu instagram oficial, o ‘Desafio da Escrita - Conexões Mapa das letras’, até 21 de abril. Totalmente online, os interessados em participar do desafio devem responder à pergunta “O que as mulheres podem fazer para serem protagonistas das próprias histórias?” no espaço de comentários da publicação oficial: clique aqui para acessar.

As três produções mais criativas serão sorteadas para receber, respectivamente, os prêmios 1, 2 e 3. O prêmio 1 será um vale-livros no valor de R$ 100 em um dos sites relacionados pelo projeto e um livro da loja virtual do projeto (https://mapadasletras.com); o prêmio 2 será um vale-livros no valor R$ 40; e o prêmio 3, um livro de anotações personalizado.

As outras regras são:

- Valerá somente uma frase por perfil.

- Valerá somente frases com no máximo 40 palavras, em qualquer gênero textual.

- O sorteio acontecerá online após o encerramento do prazo das produções.

- Os prêmios serão enviados em até 90 dias, a contar da data em que os vencedores escolherem seus livros.

O ‘Desafio’ teve início no último sábado (16), após uma live promovida pela autora em parceria com as professoras e escritoras Yonara Costa e Suzane Silveira, ambas integrantes do Coletivo Escritoras Vivas; e com a publicitária e escritora Stephanie Caroline, natural de Curitiba. Durante a live, foram debatidos temas inerentes ao universo literário feminino, mercado editorial, autopublicação, escrita criativa, entre outros.

Com a proposta de ser um espaço de divulgação de livros, literatura local e nacional e mercado editorial, o Mapa das Letras foi idealizado pela jornalista Cyntia Fonseca em 2017. Segundo ela, o que começou despretensiosamente como um blog pessoal tem crescido gradativamente no sentido de ajudar a ampliar a divulgação de cultura e literatura, começando pelo seu próprio município, estendendo-se a pautas nacionais e às vezes internacionais. Atualmente, o Mapa das Letras concentra, além de divulgação nas redes sociais (Facebook e Instagram), publicações em um site próprio (https://mapadasletras.com) e uma loja virtual com obras da jornalista.

“A ideia é que o projeto cresça ao ponto de tornar-se mais do que uma fonte de divulgação, gerando a possibilidade de ações de impacto cultural como a publicação de livros com selo editorial próprio e de movimentos de parceria e patrocínio de outros projetos literários na cidade”, explica a autora.

O ‘Desafio da Escrita’ foi apoiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ.