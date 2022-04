Rodrigo Mussi retira tubo, conversa um pouco e já deu alguns passos

Rodrigo Mussi, o ex-BBB 22, continua internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, porém já vem apresentando uma grande melhora no seu quadro clínico. De acordo com seu irmão, Diogo Mussi, neste domingo (17), o ex-BBB conseguiu falar um pouco e já consegue ficar de pé, dando até alguns passos, porém com alguma ajuda. Ele também já retirou o tubo. No sábado (16), ele começou a fazer alguns exercícios com a ajuda do fisioterapeuta.

"Hoje, o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto, já iniciou alguns exercícios com fisioterapeuta, dobrando e esticando as pernas, braços e etc.", falou Diego em uma postagem nas redes sociais.

Digo ainda falou um pouco sobre o processo de extubação de seu irmão continua e que ele ainda está na UTI. Diego ainda comentou novamente que os médicos falam que a recuperação de Rodrigo é um ‘milagre’.

Rodrigo se acidentou no dia 31 de março, ele estava em um carro de aplicativo de corrida, quando este bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.

Ele ficou em um estado gravíssimo após o acidente, porém começou a reagir. Neste último sábado (16) foi iniciado o processo de extubação no ex-BBB. Na última terça-feira (12) ele conseguia se comunicar usando suas mãos e até deu tchauzinho para os médicos.