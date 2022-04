Anny Alves será o 'Pássaro protegido de Oxóssi' no desfile da Porto da Pedra

Em seu terceiro carnaval na Unidos do Porto Pedra, a musa Anny Alves não economizou em seu figurino onde representará o “Pássaro protegido de Oxóssi”, no enredo que vai homenagear Mãe Stella de Oxóssi, escritora e ialorixá, que lutou pelo respeito ao candomblé.

Primeira musa do Tigre de São Gonçalo, Anny que é baiana, virá à frente do abre-alas, no primeiro setor do desfile da escola, que irá retratar as matas e as florestas para representar o orixá da caça, da fartura, dos animais. Orixá que rege o revoar dos pássaros e a evolução das pequenas aves.

Professora de samba e vivendo na Croácia desde 2013 onde possui um estúdio de dança, Anny conta alguns detalhes de sua fantasia avaliada em mais de 60 mil reais.“Para este retorno e depois de tudo que passamos com a pandemia, decidi caprichar ainda mais na minha fantasia. Acho que a celebração pela volta merece um capricho e a Porto da Pedra ainda mais. Além de luxuosa, minha fantasia está bem volumosa, com mais de 500 faisões e cerca 6 mil pedras chaton, eu estou muito apaixonada" revelou a musa.

A Porto da Pedra será a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no dia 20 de abril, com o enredo: “O caçador que traz alegrias”, de autoria da carnavalesca Annik Salmon.