Terceira dose será exigida durante desfiles na Sapucaí

O Secretário de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, voltou a afirmar que o ingresso na Sapucaí para os desfiles de Carnaval só será permitido mediante a apresentação de quadro vacinal com a terceira dose do imunizante contra a COVID-19. Os desfiles acontecem do dia 20 ao 24 e no dia 30, quando será o desfile das campeãs.

"Todo mundo acima de 18 anos tem que apresentar o comprovante vacinal para desfilar, para trabalhar ou para assistir o desfile no Sambódromo. Se você ainda não se vacinou, ainda dá tempo, tome sua dose de reforço para assistir o maior espetáculo da Terra", disse o secretário municipal de Saúde durante visita a Sapucaí, na manhã desta segunda-feira (18).

O secretário lembrou que o esquema do passaporte vacinal já foi testado durante os ensaios técnicos e afirmou que as equipes já têm experiência na cobrança dos certificados e que está confiante no sucesso da operação. A Vigilância Sanitária fiscalizará a cobrança do passaporte vacinal, a alimentação e os postos de saúde, do Terreirão do Samba, da Sapucaí e de seu entorno.

"A Liesa montou um esquema que todas as pessoas que participaram dos ensaios trabalhando, desfilando ou assistindo, tiveram que apresentar o comprovante de vacinação. Nós temos um cenário epidemiológico muito favorável, um dos melhores da pandemia. Temos baixo índice de positividade nos testes, poucas pessoas internadas. Acreditamos que o Carnaval vai ser um sucesso. Vamos monitorar para ver como (o cenário) vai se comportar.", sustentou o secretário.