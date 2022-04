Clássicos do Samba recebe a banda Filhos de Oxóssi, no Theatro Municipal de Niterói

No dia 20 de abril, quarta-feira, às 19h, o projeto musical “Filhos de Oxóssi” sobe ao palco pela primeira vez, no Theatro Municipal de Niterói. O show conta com um repertório formado pelos sambas de terreiros que enaltecem os orixás, a falange de caboclo e apresenta sambas com ritmos de ijexá, calango, chula, partido-alto e jongo.

A apresentação é liderada pelos músicos André Jamaica e Pedro Ivo, com participação especial de Luiza Dionízio. A banda é composta pelos instrumentistas Yuri Portella (Surdo), Lucas Marques (Violão), Yasmin Alves (Cavaco) e Caio Vinícius (Percussão).

O projeto surgiu em uma homenagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, celebrado em 20 de Janeiro de 2018 e, por ironia do destino ou não, a energia contagiou o público. A roda “Filhos de Oxóssi”, então, tornou-se um programa que se propõe a levar alegria, repertório e musicalidade, com referência ao samba.

Em dezembro de 2021, conquistou o 3º lugar na votação popular do Festival Niterói Live, produzido pela Coordenadoria Geral de Eventos de Niterói – CGE.

Protocolos sanitários:

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.

SERVIÇO

Filhos de Oxóssi - Clássicos do Samba

Data: 20 de abril

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Valor do Ingresso: R$ 30,00 (inteira) I R$ 15,00 (meia)

Local: Teatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói – RJ

Tel: 2620-1624