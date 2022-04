Xuxa diz que cortou relações com algumas paquitas: "Nunca mais perto de mim"

Ao pensar na Xuxa e seus programas na televisão entre os anos 80 e início dos anos 2000 é difícil não lembrar das famosas paquitas, as assistentes de palco que acompanhavam a apresentadora. Apesar de manter uma relação de carinho com a maioria delas, Xuxa diz que quer ficar longe de outras. Sem dizer nomes, Xuxa contou que há algumas de suas ex-assistentes que ela "não fala e não quer falar."

"Para mim, todas (as paquitas) são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais para minha vida, nunca mais perto de mim", disse ela no programa "Papagaio Falante", no Youtube.

"São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: 'Me arrependo, eu errei', e pode ser que eu venha conversar.", completou Xuxa.

Apesar das declarações, Xuxa não disse o que causou o afastamento de algumas paquitas. Ela também completou dizendo que tem "facilidade em tirar" pessoas de sua vida.