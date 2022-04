“Queria colocar o outro pé no entretenimento” falou Fátima Bernardes sobre ir para o The Voice

Durante o programa do ‘Encontro’ nesta quinta-feira (14), Fátima Bernardes falou sobre o anúncio de sua saída do programa. Logo após 10 anos no comando do programa matinal, ela agora assumirá como apresentadora do The Voice Brasil, sendo substituída por Patrícia Poeta.

"Quando eu vim para o 'Encontro', eu coloquei um pé no entretenimento, mas fiquei com um pé no jornalismo. E eu queria colocar o outro pé. E veio a oportunidade de fazer 'The Voice'. Eu quando vim pra cá, que deixei o Jornal Nacional, eu tinha uma meta de trabalhar com entretenimento. Eu já tinha trabalhado 25 anos com jornalismo", falou a apresentadora.

A apresentadora falou sobre o carinho que ela tem pelo ‘Encontro’ e a celebração dos 10 anos de programa. "Em junho, a gente completa 10 anos do 'Encontro' e eu estou até o fim de junho comemorando com vocês. O nome permanece. Eu estou muito feliz pela continuidade do Encontro. Eu vejo o programa como um filho meu", completou Fátima.

Fátima Bernardes chegou a comentar sobre o assunto na última quarta-feira (13), logo depois do anúncio oficial feito pela Rede Globo. "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no 'The Voice Brasil'", escreveu em suas redes sociais.