Unidos do Porto da Pedra recebe Viradouro em seu último ensaio

A Unidos do Porto da Pedra realiza nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, o seu último ensaio de quadra antes do desfile oficial. O encontro de hoje contará com uma super programação.

O evento começará com o pagode do presidente, com a apresentação do grupo 'Vem pro Meu Ritmo'. Em seguida, a 'Bateria Ritmo Feroz', comandada pelo mestre Pablo, vai fazer a comunidade ferver. O intérprete Pitty de Menezes apresentará os sambas-enredo que marcaram história no tigre de São Gonçalo.

Por fim, o agito ficará por conta da nossa coirmã, Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval 2020. E para fechar a noite, dose dupla do pagode do presidente.

A quadra da Porto da Pedra fica na Travessa João Silva – 84 – Porto da Pedra e a entrada é gratuita.