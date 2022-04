Lina posta vídeo cuspindo pão e fãs de Arthur Aguiar criticam

A penúltima eliminada do 'BBB 22', Linn da Quebrada, postou um vídeo no Instagram que causou burburinho nas redes sociais. A ex-sister publicou um vídeo comendo um pedaço de pão e logo depois cuspindo dizendo que "está podre, mofado". A torcida do participante Arthur, que o apelidou de "pãozinho", entendeu como uma indireta para o ator. O perfil oficial de Arthut no Twitter fez uma publicação desejando sucesso para a cantora.

"Apesar de estarem em lados opostos no jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso para ela", disse os administradores do perfil.

Internautas entenderam o vídeo como uma indireta ao brother. Arhur recebeu o apelido de "pãozinho" após sua esposa, a coach fitness Mayra Cardi, reclamar nas redes sociais da quantidade de pães e carboidratos que o marido consumia no programa.

Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e logo apareceram memes chamando a Lina de "pãofóbica."

"Demonstração desnecessária, nada a ver a Lina zoar o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final vai ter que engolir", disse a torcida do Arthur na web.