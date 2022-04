'Quarta Clássica': Municipal de Niterói recebe Duo França Ayres

Duo França Ayres, composto pelos sopranos Tina França e Amanda Ayres, apresenta recital no Theatro Municipal de Niterói, no dia 13 de abril, às 19h, com repertório que passa por canções brasileiras e estrangeiras, árias de ópera e musicais. Na apresentação, as cantoras são acompanhadas pela pianista Talitha Peres.

A noite conta, ainda, com a participação especial dos sopranos Magda Belloti, Maria Gerk e Sophia Dornellas. No programa, obras de Lorenzo Fernandez, Ronaldo Miranda, Henri Duparc, Richard Strauss, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Cole Porter e Andrew Lloyd Webber, entre outros.

O Duo explica a satisfação de estarem de volta aos palcos presencialmente: “para nós, foi uma honra o convite feito pelo Theatro para participar da ‘Quarta clássica’. Passamos a pandemia com apresentações virtuais e fazendo gravações. Estamos muito emocionadas com a volta ao palco, e principalmente, pelo contato com o público. Para isso, convidamos artistas muito especiais para estarem conosco.”

Ficha técnica:

Roteiro: Amanda Ayres e Tina França

Produção: Carol Tardin

Cantoras:

Amanda Ayres

Tina França

Pianista: Talitha Peres

Participação especial:

Magda Belloti

Maria Gerk

Sophia Dornella

Protocolos sanitários:

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.

Serviço

“DUO FRANÇA AYRES” – Quarta Clássica

Data: 13 de abril

Horário: 19h

Classificação – Livre

Ingressos – A partir de R$ 20,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói

Telefone - (21) 2620-1624