Novidade: veja quem é a nova Madrinha do Acadêmicos do Sossego

O Acadêmicos do Sossego anunciou mais uma novidade para o seu desfile de 2022. A agremiação contará com Thay Magalhães, que assumirá o cargo de Madrinha da escola. O anúncio foi feito de surpresa durante o ensaio de bateria da agremiação no Setor 11 do Sambódromo da Sapucaí.

"A Thay é uma grande amiga, já esteve presente em nossos ensaios, é querida por todos e será uma honra tê-la em nosso desfile. É um grande nome que irá somar conosco no dia 20 de abril", revelou o Presidente Hugo Júnior.

Além do cargo de Madrinha, Thay reina à frente da Super Som no Grupo Especial. A beldade agradeceu o convite e ficou emocionada ao discursar.

"O presidente me ligou me chamando para vir assistir o ensaio da bateria e jamais imaginei que teria essa surpresa. A Sossego é uma escola que sempre me acolheu tão bem, tenho grandes amigos e farei parte agora desta família com muita honra", revelou Thay.

A Sossego encerra a primeira noite dos desfiles da Série Ouro na Sapucaí. A agremiação do Largo da Batalha desfila no dia 20 de abril com o enredo "Visões Xamânicas" desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.