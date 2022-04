Curada! Rita Lee vence luta contra câncer

A cantora Rita Lee, de 74 anos, está curada do câncer no pulmão. A informação é do site Metrópoles. Mas a própria artista confirmou a cura na rede social, ao replicar um storie do cantor Gilberto Gil, que comemorou a recuperação dela.

Rita fazia raras exposições na rede social e manteve-se reclusa para o tratamento contra a doença. Durante todo o processo, a cantora teve o apoio do marido, Roberto de Carvalho.

Em maio de 2021, Rita Lee descobriu um câncer no pulmão. Após realizar um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Ela, desde então, estava em sessões de imunoterapia e radioterapia.