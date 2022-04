Justiça de São Paulo procura Belo e Gracyanne Barbosa por dívida em hospital

Belo e Gracyanne Barbosa estão sendo procurados pela Justiça de São Paulo há mais de um ano por conta de uma dívida de cerca de R$ 3 mil com o Hospital São Camilo Ipiranga, na capital paulista. Segundo a unidade de saúde, Belo contratou os serviços do hospital em dezembro de 2018 para a realização de uma intervenção clínica e internação da esposa. As informações são do portal UOL.

O hospital, no entanto, alega que as despesas do tratamento médico não foram pagas pelo casal. A assessoria de imprensa de Belo diz que a quantia foi paga em juízo, mas a informação não consta no processo.

Em 2018, ano da cirurgia, o cantor chegou a assinar um termo de prestação de serviço se comprometendo a pagar pelo atendimento, mas até agora não fez o pagamento.

Pedidos de cobrança estão sendo feitos desde setembro de 2020. Foram enviadas cartas de aviso de recebimento a supostos endereços do casal, mas todas retornaram negativas.

A Justiça não conseguiu citar o casal até hoje. O hospital providenciou o encaminhamento de uma carta precatória expedida em fevereiro deste ano, comprovando a distribuição em dez dias. A Justiça aguarda o retorno da documentação. A unidade hospitalar diz que procurou a Justiça como a única saída, já que não obteve resultado ao pedir o dinheiro de forma amigável.