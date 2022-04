Mestre em matemática pela UFF lança romance em restaurante de Niterói

Qual o segredo para um encantamento surgido nos corredores de uma universidade ser tão intenso mesmo depois de 40 anos que dois jovens professores de matemática e filosofia da matemática se olharam pela primeira vez? Esse é o tema do livro “O Exato de Nós Dois”, de autoria da mestre em matemática pela UFF Márcia da Silva Martins e que será lançado no Restaurante Jambeiro, no Ingá, no dia 22 de maio (domingo) às 17 horas. A obra é publicada pela editora Kazuá.

O núcleo da obra são os bastidores da vida acadêmica através de dois personagens cujo relacionamento é alimentado pelas nuances pertinentes à profissão. A vida do referido casal não é um conto de fadas. Não se trata de um casal de “comercial de margarina”. Ela explica que o livro apresenta uma tríade entre a universidade, a matemática e a literatura. Ainda segundo a autora, os três temas se complementam e formam o mote da obra. “

A proposta do livro é fazer o leitor navegar pela vida tanto pessoal quanto acadêmica de um casal de professores universitários de Matemática e Filosofia da Matemática através de uma saborosa ficção. Na obra são trazidos à baila questões sobre o ônus e os louros da vida dos protagonistas que optaram por seguir a carreira de docentes. Também são abordados vida e obras do casal, assim como um sem número de atividades pertinentes a essa profissão. O fechamento do livro é uma interessante surpresa permeada de estímulo aos que militam nessa área”, comenta.

Capa do livro | Foto: Divulgação





A autora explica que o grande destaque da obra é mostrar como eles encaram a convivência ao longo de quatro décadas de relação, superando as divergências e crises que afetam qualquer casal. A diferença é a forma como ambos conseguem lidar com isso ao longo desse tempo.

Professora de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da UFF por mais de 30 anos (deu aulas de 1985 até 2016), ela explica que sempre foi uma apaixonada por livros. E que resolveu escrever um romance onde a história se passa nos corredores universitários.

O livro pode ser adquirido na Editora Kazuá, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. (71) 98318-9748 - sac@editorakazua.net

Serviço

Lançamento do livro "O Exato de Nós Dois"

Data: 22 de maio de 2022

Dia: Domingo

Horário: 17h

Local: Restaurante Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano 131, Ingá