Das ruas para o palco: cantor gonçalense lança música nesta segunda-feira (11)

O cantor Cael, nome artístico de Michael Costa, de 29 anos, faz seu primeiro lançamento musical nesta segunda-feira (11). Ele reestreia com a música 'Sua Ginga', que mistura pop, trap e R&B. Antes de ser Cael, Michael Costa já era um nome que tinha sucesso e fãs nas plataformas musicais, mas a pandemia fez o artista repensar seu estilo e investir em novidades, fazendo surgir o Cael. Com um mundo de oportunidades na mão, o músico gonçalense está animado com seu novo lançamento.

Cael ou Michael começou a se conectar com a música ainda aos 10 anos de idade, na igreja. Depois, aos 22 anos, ele voltou ao mundo artístico e criou o projeto 'No Caminho da Música', onde ia em pontos turísticos, como na frente das Barcas e na Praça XV, no Rio, para tocar sua música. "Assim eu fiquei conhecido e fui chamado para estar em eventos. Também fui convidado para participar de rádios e de programas de TV, como o 'Agora É Domingo', da Band. O meu estilo é influenciado pelo pop, R&B, soul, pop rock, gospel e minhas principais inspirações na música são nomes como Michael Jackson, que não tem como não citar, além de Stevie Wonder, Roupa Nova e Ed Motta, dentre outros", disse ele.

A primeira música de Cael traz batidas viciantes e muita sensualidade, assim como o clipe, que será lançado na próxima quinta-feira (14), às 19h, no canal do Youtube do músico (oficialcael - link: https://www.youtube.com/channel/UCR9qusQReAcFlqsSAuTk0kA?app=desktop). "É um clipe que muitas pessoas vão se identificar. Traz sensualidade, capoeira, humor e muitas coisas do cotidiano de todo mundo", afirmou ele.

Cael é compositor, músico e cantor. Esse é o primeiro de muitos lançamentos que pretende fazer com sua nova identidade artística. "Estou muito ansioso para ver o que a galera jovem, dessa levada, dessa nova tendência, vai achar do Cael, que definitivamente é mais voltado para o mercado. Eu me readaptei ao mundo da música por causa da pandemia, foi um tempo que usei para reconsiderar coisas da minha carreira e senti que era necessário deixar o Michael e criar o Cael. Estou passando por uma transformação completa de aparência, estilo musical, looks, letras de música e tudo. Estou animado com esse primeiro lançamento, a primeira vez a gente nunca esquece (risos)", contou ele.

Para quem quiser ouvir 'Sua Ginga', basta entrar no Spotify de Cael (Cael Oficial): https://open.spotify.com/track/0OwpkEKqjMcbH2iANpwwRT?si=F0XJdldhSimNImoSwfSpBQ&utm_source=copy-link&nd=1. Acompanhe o artista também em suas redes sociais: através do Instagram (@oficialcael) e Youtube (oficialcael).