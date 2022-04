Jornalista Lilian Ribeiro faz desabafo sobre luta contra o câncer

A apresentadora da GloboNews, Lilian Ribeiro, vem mostrando para seus fãs um pouco de sua jornada enfrentando o câncer de mama. Ela divulgou que estava com a doença no ano passado, em um programa do canal, e desde então vem mostrando o caminho que percorre, inclusive abordando o seu tratamento com a quimioterapia. No último sábado (09), ela compartilhou mais um pouco de seu momento no Instagram.

Lilian postou duas fotos: uma com uma planta ao fundo e menos cabelo e a segunda com o cabelo já crescendo e sorridente. Na legenda, ela fez seu desabafo: "Fui postar a segunda foto e me lembrei da primeira. Parece que faz uma vida, mas essa moça sou eu há exatos 48 dias - posando ao lado da nova folha que nasceu no pé de Costela de Adão.

E agora me pego pensando sobre esse “renascer”. Seria de fato uma vida nova? Ou apenas uma face de nós que ganha espaço pra florescer?

Nessa linha do tempo um pouco estranha que tenho percorrido, alguns instantes parecem borrões. Outros, levam uma eternidade em minha memória."

Lilian finalizou seu desabafo contando que vive um dia de cada vez, com cada emoção tendo lugar de cada vez. "Há dias em que sou apenas o balde cheio, que qualquer gota faz desaguar. Um rio de emoções ainda me atravessa, e vira e mexe, me pego olhando pra dentro, uma mergulhadora em mim mesma, tentando reconhecer o que de novo me ocupa. Escrevo aqui, a quem me lê e a mim mesma, só pra lembrar desse eterno “dia após outro”", escreveu.

Após seu texto, muitas pessoas a parabenizaram pelas palavras e a chamaram de inspiradora. Uma delas foi a atriz Cris Vianna: "Você é uma inspiração. Fé, saúde e um abraço forte. (emojis de buquê de flores)".Uma fã da jornalista também fez questão de deixar palavras de fé e amor para Lilian: "Ahh lindona! ainda há de vir mil e uma conquistas e alegrias na sua vida! Esse momento "turbulento" e introspectivo só te fará crescer e brilhar mais! Já sinto isso! Vc é luz! Inspiração! (sic)".