Águas do Rio leva Mart’nália para Marquês de Sapucaí

O objetivo é abrir os caminhos, trazer boas energias e pedir proteção para que os desfiles aconteçam lindamente, mas se a lavagem da Sapucaí vier acompanhada de um show gratuito, a população agradece. Então, além de participar do evento levando água para todos que estiverem no Sambódromo, a Águas do Rio chegará com a cantora Mart´nália para animar ainda mais a festa. Em cima do carro de som, a sambista vai cantar sambas históricos, além de seu lançamento recente, o "Samba da Água". O evento é aberto ao público.

“O nosso compromisso com a sociedade vai muito além do saneamento, levando água e coletando e tratando esgoto. Estaremos ao lado da população quando ela precisar de nós e também nos momentos de celebração da vida, como o carnaval, a festa mais democrática e popular do país. Não por acaso a nossa chegada se dá nos ensaios gratuitos levando água para quem vem desfilar ou simplesmente se divertir”, ressalta o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.

Lavagem

A lavagem da Marques de Sapucaí teve início em 2011 e conta com a presença de baianas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, velha guarda, destaques e representantes das escolas de samba mirins. A Águas do Rio esteve nos cinco finais de semana de ensaios técnicos das agremiações. Foram mais de 140 mil copos de 200ml distribuídos para os membros das escolas e o público das arquibancadas. O número equivale a 22,8 mil litros de água, quase três carros pipa. Além disso, a concessionária forneceu 12 bebedouros nos setores abertos ao público.

Samba da Água

A parceria de Mart’nália com a Águas do Rio começou em 2021, quando a artista compôs o “Samba da Água” para marcar a chegada da empresa no Rio de Janeiro. Na letra, a importância da água na vida do cidadão fluminense é exaltada:

(...)

(É água) do mar, chuva ou lagoa (Com água) até em tempo de estio (A água) que meu Cristo abençoa (Pra água) sempre um desafio (Tem água) até embaixo da ponte (Só água) faz das águas do Rio (Pra gente) a mais pura da fonte