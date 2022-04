Fundação de Arte de Niterói lança Chamada Pública para Banco de Artistas

A Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói, lança, na próxima segunda, dia 11 de abril, Chamada Pública para credenciamento no Banco de Artistas 2022. O objetivo é fomentar um cadastro e propostas de apresentações que podem ser convocadas para realização de projetos culturais diversos, promovidos pela administração pública municipal. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro deste ano.

O Banco de Artistas tem mais de 1.800 inscritos, com alcance de aproximadamente 5.000 artistas individuais ou integrantes de grupos.

Serão aceitos cadastros de pessoas relacionadas às diversas linguagens artísticas. A seleção é feita a partir de uma análise dos dados preenchidos na inscrição, onde são observados e levados em consideração: qualidade artística; adequação ao perfil de projeto a ser contratado; atenção à equidade de gênero; diversidade de raça; recorte territorial, com atenção a zonas de especial interesse; e, por fim, diversidade cultural.

“Poucas cidades possuem um catálogo tão extenso que se mantém atualizado por chamadas públicas periódicas, mapeando todos os segmentos artísticos e toda a cadeia produtiva da cultura”, explica Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.

Os interessados podem, a partir do dia 11, conferir as informações completas, bem como acessar o formulário de inscrição, no site www.culturaniteroi.com.br.

Quem tiver dúvidas, pode enviar um e-mail para artistas.culturaniteroi@gmail.com.