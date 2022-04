Ex-BBB’s Eslovênia e Maria trocam ‘carinhos’ fora do BBB 22

A ex-BBB 22, Eslovênia Marque, falou sobre uma fofoca entre os eliminados do reality show. A fofoca foi contada no programa ‘Fora da Casa’, que é apresentado por Ana Clara. Segundo a modelo, a também ex-BBB Maria, não queria participar do grupo que os ex-participantes tem em um aplicativo de mensagem. Eslô teria comentado que Maria teria dado unfollow nela nas redes sociais.

"Eu tenho uma fofoca bem recente, de ontem. Eu não sei se eu posso falar. O povo vai ficar muito manifestado comigo, de verdade. Mas eu não estou nem aí. É o seguinte, a gente fez um grupo com a galera que está saindo da casa, todo mundo. Segundos depois, uma pessoa específica saiu, do nada. Foi a Maria", disse a ex-sister para Ana Clara.

"E também soube que Maria me deu unfollow assim que ela saiu da casa. As pessoas pensam que os Lollipop estão mil amores, mas tem gente que não", complementou.

Logo depois, Maria se pronunciou no twitter, alegando que não gosta de participar de grupos de mensagens. O nome das duas participantes ficou nos assuntos mais comentados do Twitter.

“oi @eslomarques

eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala)

e se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também)

um cheiro 💕” – Maria @eumaria – via twitter.

Ela ainda completou com mais tweets. “e eu encerro por aqui porque até hoje vocês me viram me pronunciar sobre nada na minha vida e carreira, então kkkkk chega pra não virar bola de neve”

“sem me pronunciar sobre as coisas, as pessoas já criam mil conclusões precipitadas, imagina se eu contasse tudo que acontece? é por isso que eu SEMPRE fico em silêncio

*isso é sobre tudo e qualquer coisa que tenha saído sobre mim na mídia nos últimos 4 anos que tô na indústria*”, finalizou Maria.

Confira o vídeo em que Eslôvenia fala do ocorrido.