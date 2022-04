Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras nesta sexta

O cantor e compositor Gilberto Gil vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. Ex-ministro da Cultura, Gil vai ocupar a cadeira de número 20 da Academia, após ser eleito com 21 dos 34 votos possíveis, em novembro do último ano.

Gilberto Gil vai ocupar a vaga do jornalista Murilo Melo Filho, que morreu em maio do ano passado. Gilberto será o segundo negro na composição atual dos imortais da ABL.

Outros ocupantes da cadeira de número 20 foram Salvador de Mendonça, advogado e um dos fundadores da ABL, os jornalistas Emílio de Meneses, Humberto de Campos e Múcio Leão e o general do Exército, Aurélio de Lyra Tavares.

A atriz Fernanda Montenegro tomou posse da cadeira 17 da Academia no último dia 25, se tornando a primeira mulher a ocupar o posto. Eleita com 32 votos, ela vai ocupar a cadeira que do acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco.