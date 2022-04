Pátio Alcântara promove evento infantil especial de Páscoa

O Pátio Alcântara, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae em São Gonçalo, vai realizar o evento gratuito Pátio de Diversões Edição Páscoa. As atividades vão ser realizadas todos os sábados de abril, na praça de alimentação do mall. Nessa edição especial, a criançada vai poder participar de diversas oficinas, brincadeiras temáticas e caça aos ovos com muita dança e diversão.

Neste sábado, dia 9, das 16h às 17h30, os pequenos poderão participar da ‘Oficina de Arco e Gravata de Coelho’, onde eles vão exercitar a criatividade para criar orelhinhas de coelho ou gravatinhas de cenoura. No dia 16, véspera da Páscoa, das 15h30 às 17h30, o shopping vai realizar uma super gincana de ‘Caça aos Ovos’. Divididas em grupos, as crianças pintadas de coelho, com os monitores, vão à procura de ovos espalhados pelo shopping. A equipe que solucionar todos os enigmas e retornar primeiro ao ponto de encontro será a vencedora. A brincadeira é destinada a crianças de até 11 anos e é necessária a presença de um responsável durante todo o percurso.

No dia 23 de abril, das 16h às 17h30, a criançada vai poder se deliciar com a atividade mais gostosa de todas, a ‘Oficina de Brigadeiros’. Os pequenos vão colocar a mão na massa e preparar deliciosos brigadeiros com confetes coloridos. Para encerrar essa edição especial, no dia 30, o Pátio vai promover o ‘Quintal Divertido’. A equipe de animação irá conduzir diferentes brincadeiras tradicionais, como corrida do saco, dança da laranja e ovo na colher, com muita música e alegria.

Para participar das atividades, as inscrições devem ser feitas previamente no site do Pátio Alcântara (https://patioalcantara.com.br/patio-de-diversoes/).

PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ

Tel.: (21) 2602-3950

www.patioalcantara.com.br

https://www.facebook.com/patioalcantara

www.instagram.com/patioalcantara