Personal trainer que espancou mendigo irá virar influenciador digital

Após toda a mudança que a vida de Eduardo Alves e sua esposa Sandra Mara vem passando, com mudanças e ataques nas redes sociais, o influenciador Rezende, conhecido por seu canal no Youtube e por ser dono da ADR, uma agência de marketing de influenciadores, resolveu estender a mão ao casal e contratou o personal para trabalhar com ele na agência e se tornar um blogueiro (ou instagrammer) que ganha dinheiro com a internet. A atitude foi necessária depois que Eduardo, que atua como personal trainer, passou a ser alvo de mensagens negativas na internet por ter agredido um mendigo que teve relações sexuais com sua esposa num carro.

Eduardo não tem conseguido mais trabalhar por causa das mensagens negativas que recebe e, inclusive, segundo o colunista Léo Dias, ele teve que fechar a loja que tinha com a esposa. Até então, Sandra está internada em uma clínica psiquiátrica e ele precisa sustentar os filhos, por isso, a atitude de Rezende foi adotada, segundo o próprio influenciador.

“Eu fiquei simplesmente tocado e impressionado com a história [de Eduardo]. Principalmente com a entrevista que ele deu ao Leo. Fiquei impressionado porque vi que ele não estava conseguindo trabalhar. Deixei ali que se ele precisasse de alguma coisa eu estaria disposto a ajudar”, disse Rezende ao Léo Dias, que deu a informação com exclusividade.

A ideia de Rezende é fazer com que o personal dê dicas do que ele sabe como profissional na internet e consiga ganhar dinheiro com isso como influenciador. O personal, que precisou sair de seu emprego anterior após a confusão com o morador de rua, estava em Londrina, no Paraná, para iniciar os trabalhos com Rezende.

Vale lembrar que Rezende cuida de outros influenciadores em sua empresa e hoje tem 10, 9 milhões de seguidores no Instagram. A ADR lançou a carreira da influencer Virginia Fonseca anos atrás, então, a marca já tem uma história.