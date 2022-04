Princípio de incêndio provoca susto em estúdio do 'Faustão na Band'

Um pequeno susto tomou conta na Band nesta quinta-feira (7). No estúdio onde é gravado o programa do Faustão, um princípio de incêndio assustou funcionários da emissora, mas as chamas foram controladas rapidamente pela brigada de incêndio.

"Durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse", mencionou a nota da assessoria da Band.

Queda na audiência

O programa Faustão na Band passa por um momento delicado na audiência. Em três meses no ar, a atração registrou perda de 37,5% dos telespectadores, segundo dados da da Kantar Ibope.