Rock in Rio: ingressos para show de Justin Bieber e Coldplay esgotam em menos de 30 min

Em setembro de 2022 ocorrerá a nona edição do Rock in Rio, festival que reúne artistas nacionais e internacionais de diversos estilos musicais. Na última terça-feira (05), teve início a venda geral dos ingressos para o festival e alguns shows esgotaram em menos de 30 minutos, quebrando recordes de vendas. Neste ano, a edição do festival contará com nomes como Justin Bieber, Coldplay, Demi Lovato, Post Malone, Green Day, Guns N' Roses, Dua Lipa e outros.

A venda dos ingressos teve início a partir das 19h de terça-feira (05) e ocorreu de forma virtual. O dia 04 de setembro, que cai num domingo, foi o primeiro dia que teve seus ingressos esgotados. A venda deste dia durou apenas 12 minutos, esgotando em seguida e quebrando recordes do festival. Neste dia, a atração principal é o artista Justin Bieber. Além dele, também terão shows de Demi Lovato, Iza e Migos no Palco Mundo, além de Luísa Sonza, Lil Whind (alter ego de Whindersson Nunes como cantor), Gilberto Gil, Emicida e outros.

O segundo dia que esgotou mais rápido foi o dia 10 de setembro, que possui o Coldplay como atração principal. Os ingressos esgotaram em 27 minutos para este dia. Além de Coldplay, artistas como Camila Cabello, Djavan, Bastille, Ceelo Green, Maria Rita e outros estarão presentes.

Ambos os dias citados quebraram o recorde de outras edições. Em 2015, o dia que vendeu ingressos de forma mais rápida foi o show da Rihanna. Este dia esgotou em 57 minutos e detinha o tempo de esgotamento de ingressos mais rápido do festival.

O dia 03 de setembro foi o terceiro a acabar ontem (05), com as vendas durando apenas 59 minutos. Neste dia, os artistas presentes serão Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Alok, Racionais, Papatinho, L7nnon, Xamã e outros.

O quarto dia a acabar foi o do dia 11 de setembro, que tem Dua Lipa como atração principal. Além da cantora, estarão presentes Rita Ora, Ivete Sangalo, Megan Thee Stallion, Ludmilla, Linkier, Macy Gray e outros. Os ingressos deste dia duraram apenas 1h e 4 minutos.

O quinto dia que esgotou mais rápido foi o dia 09 de setembro, que tem como atração o Green Day. Os ingressos duraram 1h e 44 minutos. Além da banda, estarão presentes também Capital Inicial, Fall Out Boy, Billy Idol, Avril Lavigne, Jão, Di Ferrero e Vitor Kley, dentre outros.

O sexto dia que esgotou foi o dia de Guns N' Roses, que durou 4 horas e 45 minutos. A data do show será dia 08 de setembro. Além da banda de rock, estarão presentes shows de artistas como Måneskin, CPM22, The OffSpring, Jessie J, Gloria Groove, Duda Beat e outros.

O único dia que ainda está disponível para venda é o dia 02 de setembro, que tem como atração principal a banda Iron Maiden, além de artistas como Dream Theater, Megadeth, Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira, Bullet For My Valentine e outros.

Os ingresso da venda geral custavam R$ 625 a inteira e R$ 312,50 a meia-entrada. Cada ingresso equivale a um dia inteiro de festival. O Rock in Rio será realizado no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

Este foi a terceira venda dos ingressos. No ano passado, foram abertas vendas para o Rock in Rio Card, que contava com um ingresso no qual você pode escolher, posteriormente, o dia que você quer ir no evento. Já em 2022, houve uma venda para clientes Itaú, patrocinador do evento. Além disso, houve vendas para os clientes Rock in Rio Club.