Vendas gerais dos ingressos do Rock in Rio começam nessa terça-feira (5)

Nesta terça-feira (5), será aberta a venda geral dos ingressos para o Rock in Rio. Logo após o evento ser adiado para setembro de 2022, devido a pandemia do Covid-19, a nona edição acontecerá e conta com diversas apresentações musicais, nos palcos ‘Mundo’, ‘Sunset’ e ‘Supernova’.

A Line-Up do evento este ano possui nomes como: Post Malone, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Iron Maiden, Coldplay, Green Day, Dua Lipa e Demi Lovato. O festival acontece nos dias 2 e 11 de setembro, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Uma parte dos ingressos já foram vendidos na pré-venda, que ocorreu no ano passado (2021) e no início deste ano (2022). Entretanto, está será a última chance para aqueles que desejam marcar presença no festival.

A venda ocorre pelo site ingresso.com, começará às 19h. A faixa etária do festival é 16 anos, os preços variam entre R$ 312,50, sendo esta a meia entrada e R$ 625,00, está sendo a inteira.