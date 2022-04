Centro de Artes da UFF recebe Maíra Freitas e Jazz das Minas

O Centro de Artes da UFF recebe, nesta quinta (7), Maíra Freitas e Jazz das Minas num show que celebra a música preta brasileira e mundial na interpretação desse quinteto feminino formado por Maíra Freitas (piano/voz e direção musical), Samara Libano (violão 7 cordas), Monica Avila (sax/flauta/voz), Marfa Kurakina (baixo elétrico) e Flavia Belchior (bateria/voz).

Maíra montou a banda em 2019 quando foi convidada a participar do festival Jazzing em Angola. "Foi a oportunidade de colocar em prática a ideia que eu já vinha falando há algum tempo 'que o mercado da música é muito masculino', e isso tem muito a ver com as oportunidades que são dadas às mulheres. Certa vez eu ouvi de um empresário que por estar grávida eu ficaria uns dois anos sem trabalhar e eu grávida fiz turnê com Gilberto Gil".

Inicialmente a Jazz das Minas era um quarteto com bateria, teclado, violão 7 cordas e baixo acústico que veio ganhando corpo e suíngue com incrementação de percussão, sax, flauta e vozes.

Em 2021 a banda participou do festival Sesc Jazz em São Paulo com ingressos esgotados, excelentes críticas e em 2022 sacudiu a plateia da FLUP-Festa Literária das Periferias no Museu de Arte do Rio.

A banda apresenta músicas autorais e releituras de clássicos nas vozes de Nina Simone, Elza Soares, Sandra de Sá, Gilberto Gil, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Milton, além de autoras contemporâneas como Luedji Luna e Caio Prado. "É muito louco pensar que a maioria dos grupos são formados por homens e que geralmente só cantam músicas de autores homens, nós somos um grupo de mulheres que canta músicas majoritariamente de mulheres mas também cantamos artistas que merecem nosso carinho, que fique claro que não temos problemas com os homens, são eles que tem problemas com a gente, insegurança, sei lá."

O show no Centro de Artes da UFF acontece no dia 07 de abril / quinta às 20h, os ingressos custam R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (estudantes, maiores de 65 anos, mulheres e pessoas pretas).

A comprovação de vacinação é obrigatória.

Serviço

SHOW MAÍRA FREITAS & JAZZ DAS MINAS

QUANDO – 07 de abril (Quinta)

ONDE – Centro de Artes da UFF

ENDEREÇO – R. Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói

INGRESSOS – R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada para estudantes, idosos, mulheres e pessoas pretas)

LINK PARA INGRESSOS – https://www.guicheweb.com.br/maira-freitas-e-jazz-das-minas_16457

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA - Livre

INSTAGRAM – @jazzdasminas e @mairaff

OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO