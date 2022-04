Netflix e Sony interrompem produção de filmes com Will Smith; entenda!

A Sony e a Netflix decidiram paralisar a produção dos filmes que ainda estavam em desenvolvimento com participação de Will Smith. A decisão vem após o tapa que o ator deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar após o apresentador do evento fazer uma piada com a esposa de Smith.

Segundo o Hollywood Reporter, o ocorrido teria sido um 'empurrão' para interromper a produção original da Netflix "Fast and Loose", que antes mesmo do tapa já estava com problemas.

O diretor David Leitch, por exemplo, que também dirigiu Deadpool 2, deixou o projeto da Netflix para se unir a Fall Guy junto com Ryan Gosling e a Universal Studios, que precisou urgentemente arranjar outra pessoa para suprir a vaga.

Na história do original da Netflix, Smith interpretaria um criminoso que perde a memória após sofrer um ataque e precisa recuperar as lembranças. Ele então descobre que, além de ser uma liderança do crime organizado, é um agente da CIA que investiga a quadrilha.

Ainda segundo o Hollywood Reporter, Bad Boys 4, que estava em estágio mais avançado de desenvolvimento, deixou também ser temporariamente produzido.