Pátio Alcântara promove aulas de ginástica gratuitas para mulheres

Durante o mês de abril, o Pátio Alcântara promove, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a ação ‘Nosso Pátio Aulão de Ginástica’, que oferece, gratuitamente, aulas de ginástica aeróbica para mulheres. No terraço do empreendimento, todas as terças e quintas-feiras do mês, das 9h às 10h, o público feminino vai poder cuidar da saúde e praticar exercícios físicos com segurança e o acompanhamento de um profissional de Educação Física.

O exercício aeróbico proporciona diversos benefícios para a saúde da mulher, como perda de peso, controle da pressão arterial e do açúcar no sangue, aumento do fluxo sanguíneo, fortalecimento da musculatura e mobilidade.

O projeto é uma parceria do Pátio Alcântara com a Política Pública para Mulheres e com a Secretária de Turismo e Lazer do município. Para participar das atividades, as inscrições devem ser feitas no site do Pátio Alcântara (www.patioalcantara.com.br ).

Nosso Pátio Aulão de Ginástica

Data: terças e quintas de abril

Horário: das 9h às 10h

Local: Terraço do Pátio Alcântara

Inscrições gratuitas no site www.patioalcantara.com.br

