Escola para atores de Niterói produz comédia policial 'O Prédio'

A Escola Indústria Para TV, conhecida por ser a única em Niterói que possui contato com profissionais da área do cinema, está finalizando mais um trabalho junto ao ator e diretor André Luiz de Bragança. O filme “O Prédio” é uma comédia policial que conta a história de uma morte na escada de um prédio onde todos os moradores acabam se tornando suspeitos.

Além dos alunos que fizeram parte desta turma e estarão presentes na produção, o filme também contará com as participações especiais de Avellar Love e Isadora Ribeiro, duas profissionais da área, junto ao elenco.

“Esse é um trabalho que eu venho fazendo há alguns anos aqui na minha escola, é um trabalho bem bacana, e esse ano iremos contar também com atores famosos no elenco”, afirmou André Luiz.

O objetivo desta escola é desenvolver a interpretação na frente das câmeras. Entretanto, todos têm a oportunidade de aprender e conhecer também o que ocorre por trás das câmeras, e então acabam descobrindo seus maiores talentos.

A dificuldade financeira para a produção era grande. Através de um edital em Niterói, foi possível a compra de equipamentos para realização do filme, e segundo André Luiz, com parte da verba, a ideia é realizar uma pré estreia em um cinema, convidando a imprensa e nomes de peso, para maior divulgação do trabalho.

“Nosso grupo é repleto de pessoas incríveis, alguns deles são autistas, alguns tomam medicamentos controlados, tem também PCD, inclusive eu sou um exemplo de PCD, e principalmente pessoas de baixa renda que não têm condições nenhuma, cujas chances seriam pequenas de oportunidade de mercado, então eu levo essa oportunidade para eles.”, disse o diretor.

André Luiz Bragança e parte do elenco | Foto: Divulgação





Esse tipo de projeto na Indústria para TV já é realizado há oito anos, e o produto final geralmente é um curta metragem ou uma peça. Porém, devido às dificuldades enfrentadas pela pandemia da Covid-19, este é um trabalho que finaliza a turma de 2021, e diferentemente dos outros, é um média metragem.

O filme ainda não tem data de estreia. A expectativa é alta para que seja tudo um sucesso, e existe o desejo de que seja exibido em Niterói e outros locais.

“A nossa meta é apresentar o filme em salas de cinema da cidade de Niterói e também rodar em outras cidades, como São Gonçalo, Itaboraí, Marica, Petrópolis, Magé. Queremos mostrar ao máximo de pessoas o trabalho que é desenvolvido aqui e mostrar que todos têm capacidade, de terem oportunidade no mercado de trabalho.”, completou André.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca