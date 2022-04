Juliette e Viny se encontram em show em João Pessoa

Viny, ex-BBB 22 é fã declarado de Juliette, campeã do BBB 21. Com isso, o rapaz marcou presença no show dela em João Pessoa, durante a noite de sábado (2). Vinicius conseguiu ainda acesso aos bastidores da cantora, onde posou ao lado dela, bem grudadinho. A foto foi divulgada nas redes sociais do digital influencer.

"Obrigado pelo convite mais especial que eu poderia ter recebido, Juliette", escreveu Vinicius. Ele ainda publicou um poema: "É sobre ser cacto/Resistente, valente/No meio de gente/Que resiste amar".

Vale ressaltar que Juliette já convidou Viny para seu show de sua turnê, logo após o brother ter sido eliminado da casa. Pelo twitter, a cantora tweetou o seguinte: "Obrigada pelo carinho. Vamos recebê-lo com muito amor no meu show".