Rapper Xamã está em turnê internacional na África e Europa

O rapper carioca 'Xamã' está se 'aventurando' em uma turnê internacional pela África e Europa. O cantor irá apresentar vários de suas composições nos dois países.

Segundo o jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, Xamã vai se apresentar primeiramente na Angola, depois em Portugal e, em seguida, na Espanha. O primeiro destino? Exibir sua performance no país angolano. Ele já está por lá e se apresenta na capital Luanda, em evento privado, nesta sexta-feira (1°). Além disso, o rapper irá fazer um show no Club S, na cidade de Benguela.

Após turnê pela Angola, o cantor segue para a Espanha, onde se apresenta em Gandia e em Benaldema. Logo depois, desembarca em Portugal, com shows marcados em Braga e em Espinho.

Xamã vem fazendo bastante sucesso no mundo musical. O rapper soma mais de 1,7 bilhão de streams, e a música 'Malvadão 3' está no top 10 das mais tocadas do Brasil, no Sportify.

Veja a agenda da turnê Malvadão:

01 de abril – Luanda, Angola;

02 de abril – Luanda, Angola;

03 de abril – Benguela, Angola;

08 de abril – Gandia, Espanha;

09 de abril – Braga, Portugal;

10 de abril – Benaldema, Espanha;