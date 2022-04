Após tapa em Chris Rock, Will Smith deixa Academia do Oscar

Após tapa na cara de Chris Rock, na premiação do Oscar, o ator Will Smith renunciou como membro da Academia de Artes Ciências Cinematográficas de Hollywood, nesta sexta-feira (1°).

Will mencionou que 'traiu' a confiança da Academia. "Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema", disse o ator.

"Portanto, estou me renunciando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão", completou.

A partir de agora, Will Smith não poderá participar de mais nenhuma votação do Oscar, mas ainda pode ser indicado para o prêmio, já que indicações são liberadas para não membros. Will já se desculpou com o ator Chris Rock, que optou por não levar o caso à polícia.