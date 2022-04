"Pode acabar com minha carreira", afirma Lina sobre nudes vazados

Na noite de terça-feira (29) na casa do BBB, Lina e Jessi conversavam no quarto da líder sobre relações. As duas amigas falaram sobre as experiências. Lina, no entanto, assumiu já ter mandado nudes e mostrou preocupação com o vazamento das imagens.

Jessi chegou a concordar com a amiga, confessando também que já mandou imagens íntimas para alguns parceiros. Mas, acalmou a situação falando que é uma prática normal hoje em dia, que se os vídeos ou fotos forem vazados, o melhor é lidar com calma. Lina então disse que mesmo desta forma, ainda poderá passar uma imagem negativa.

“Isso pode acabar com a minha carreira. Mas acho que as galeras não vão fazer isso (publicar as fotos), não, né? Eu sempre fui tão gentil com as galeras!”, disse Lina.

Vale ressaltar que as imagens de Lina não foram vazadas, porém de outros brothers sim. Importante lembrar que, o compartilhamento não autorizado de imagens intimas é crime de injúria ou difamação, podendo levar que vazou as fotos a 2 anos de prisão e multa.