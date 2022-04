Beija-Flor pode se tornar patrimônio imaterial cultural do Rio

A Beija-Flor de Nilópolis pode se tornar patrimônio imaterial cultural do Rio. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e foi enviada para sanção do governador do Estado, Cláudio Castro. O deputado estadual Charlles Batista (PL) é o autor do projeto.

O projeto foi aprovado em sessão única no plenário da Alerj. Na Sapucaí, a Beija-Flor vai entrar com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor". A agremiação, que buscará o 15° título, será a quinta escola a desfilar na sexta-feira (22/04).