'Cordão de Três Dobras': conheça a história por trás da nova composição de Paulo Barroso

O cantor gospel niteroiense Paulo Barroso, de 47 anos, lançou recentemente a canção “Cordão de três cordas”, uma homenagem ao seu casamento, que vem alcançando o topo das paradas nas rádios de todo o Brasil. Em entrevista ao OSG, ele que tem passagem por diversos estilos musicais, contou tudo sobre sua trajetória na música e o processo de construção de seu último lançamento.

Paulo conta que a música está no sangue e desde pequeno costumava se apresentar a amigos e parentes nas festas de família, até que já um pouco mais velho começou se apresentar profissionalmente junto a alguns grupos musicais.

“Meu pai já teve um grupo de pagode há um tempo atrás e na minha família todo mundo canta ou toca alguma coisa, mas ninguém profissionalmente, quem correu atrás disso fui eu. Desde criança nas festas de família, meus tios me botavam em cima da mesa e eu ficava cantando. Quando eu tinha por volta de 8 a 10 anos, eles me deram meu primeiro pandeiro de presente e eu comecei a tocar, sem nunca ter feito aula. Já um pouco mais velho, quando eu tinha uns 13 pra 14 anos, participei de alguns grupos de pagode de mesa, da banda quinta geração, do grupo feito na hora, mas a coisa da composição só começou quando eu tive meu primeiro emprego. Fui trabalhar na portaria de um motel e no meu horário, durante a semana, o movimento era muito ruim e aquele tempo que eu passava ali naquela portaria eu comecei a compor em vários estilos, rap, funk, forró, pagode, sertanejo”, relatou o cantor

Desde então, Paulo teve suas canções interpretadas por diversos artistas da cena local, chegando a participar de alguns eventos de peso como as gravações da produtora de funk, do Retiro dos Artistas, do Caldeirão do Huck e do programa do Wagner Montes. Além disso, sua renomada canção “Deixa o Funk seguir” encabeçou o projeto Estrelas do Funk que contava com dois CD’s com dezenas de canções. Até que, há alguns anos, Paulo encontrou acolhimento na fé cristã em um momento difícil de sua vida e migrou para a música gospel.

“A música evangélica veio agora já com meus 43, 44 anos, quando, após uma separação e a perda do meu trabalho, eu comecei a me sentir um pouco triste, com um vazio dentro de mim. Quando você perde sua condição financeira você percebe quem são as verdadeiras pessoas que estão do seu lado, então ali eu me senti sozinho, na hora que eu mais precisei das pessoas que me cercavam elas me deram as costas. Então eu recebi um convite pra visitar uma Igreja e quando eu cheguei naquele lugar foi como se o vazio que eu sentia no meu coração tivesse sido preenchido pela misericórida e graça do senhor e ali eu me entreguei a Cristo.”, contou o músico.

Ele explicou ainda que a canção “Cordão de Três Dobras”, produzida pelo gonçalense Thiago Ferreira, é uma homenagem à sua relação com a cozinheira Mônica, de 35 anos, com quem completa um ano de casado este ano. A música pode ser ouvida nas rádios Estrela do Oriente, de Belo Horizonte, Gospel Hits, de Salvador, Rádio Jornal e Francis Arte Show, do Rio de Janeiro e da Rádio Santo Espírito, de São Paulo e Ribeirão Preto, ou através do canal do cantor no Youtube.

“A gente se conheceu num grupo de rádio, ficamos conversando, agora estamos completando um ano de casados e moramos em Diadema. A ideia da canção ‘Cordão de Três Cordas’ veio quando eu fui visitar ela em São Paulo e o pastor virou pra mim e me disse: ‘Paulo, a Mônica é como uma filha para nós, é uma menina direita, trabalhadeira e eu vejo que você tem um compromisso com ela. Então, a partir de hoje, a vida de vocês só interessa a você, a ela e a Deus. Muitos vão querer opinar na relação de vocês, mas vocês são um cordão de três dobras, Deus, ela e você.’ E foi aí que surgiu a ideia por trás da música.”, elucidou ele.

