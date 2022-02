BBB22: Colunista divulga possível participante da Casa de Vidro, conheça!

A Casa de Vidro é um dos temas que mais vem movimentando os fãs do BBB22 nesta semana. A expectativa para conhecer os novos dois participantes do reality está deixando os nervos dos telespectadores agitados. Pensando nisso, o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, trouxe a público quem seria um dos novos confinados do programa, neste caso, ele trouxe um homem, o advogado Gustavo Marsengo, de 31 anos, que entra no programa solteiro. Na Casa de Vidro foi confirmado que entrará um homem e uma mulher.

Gustavo é um rapaz que ficou desempregado durante a pandemia, em meados de 2021. Portanto, ele entra no programa sem travas no quesito profissional e também sem travas de relacionamento, já que ele está solteiro. Gustavo está livre, leve e solto e promete fazer o programa esquentar um pouco, já que muitos jogadores dali de dentro se recusam a jogar.

Já foram criados diversos perfis falsos do novo brother | Foto: Reprodução/Internet

Gustavo é natural de Curitiba, no Paraná, torce pelo Palmeiras e já foi modelo, ainda segundo Léo Dias. Nas redes sociais, já existem diversos perfis falsos do rapaz querendo se aproveitar da futura fama que o programa da Globo pode trazer para ele.



A última Casa de Vidro do BBB foi em 2020. Nesta edição, Daniel Lenhardt e Ivy Moraes foram os selecionados pelo público para saírem da Casa de Vidro no shopping e entrarem na casa normal, com os outros participantes, disputando o prêmio. Na época, os dois novos brothers contaram o jogo dos meninos para as meninas e causaram uma divisão de grupos na casa.

Vale lembrar que, em 2009, o BBB9 também contou com uma casa de vidro no quintal, como a dessa edição. Na ocasião, Mayra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, e André Cowboy foram os participantes que conseguiram entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A Casa de Vidro do BBB22 será montada na academia da casa. Os dois novos brothers irão entrar lá já na sexta-feira (11) e o público irá decidir a partir daí se eles devem ou não entrar na casa com os outros jogadores e disputar o R$ 1,5 milhão. A identidade da mulher que vai entrar com Gustavo ainda não foi revelada, mas os dois estão confinados desde sexta-feira (04) no hotel.