Caso MC Kevin é arquivado pelo MPRJ por falta de provas

O caso da morte de MC Kevin, que ocorreu em maio do ano passado, foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por falta de provas, segundo informações da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca que foram divulgadas pela Splash, do Uol. Quando o jovem morreu, ele estava em um hotel, na Barra da Tijuca, com a esposa Deolane Bezerra e amigos. Ele caiu do 5° andar do local e morreu aos 23 anos.

MC Kevin era bastante conhecido no mundo da música, por isso, seu caso chocou diversos fãs. Muita gente teorizou que a morte do funkeiro não teria sido acidental, já outros acreditam que ele tentou pular do 5° andar para a varanda de baixo do hotel, escorregou e caiu.

O caso foi investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e, em novembro do ano passado, foi constatado que o caso poderia ser acidental. O caso também foi arquivado pela Polícia Civil, que conclui que não há indícios de um crime contra a vida do MC no dia do caso. Com isso, não há suspeitos e nem acusados.

Kevin deixou uma filha pequena, fruto de uma outra relação, antes de Deolane.