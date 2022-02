Game interativo conecta o público com a história e a cultura em Niterói

Conquiste recompensas e ganhe reconhecimento como agente patrimonial! Essa é uma das convidativas propostas do recém-criado game para celular "Salvaguarda Digital: Passaporte Ingá-Boa Viagem", que propõe promover a interação do público com os espaços dos principais museus da cidade de Niterói e os seus territórios, sugerindo circuitos de visitação e interações por meio de realidade aumentada.

Através do game, o usuário poderá não somente conhecer, mas principalmente interagir com os patrimônios materiais dos bairros da Boa Viagem, São Domingos e Ingá, em Niterói (RJ), de uma forma híbrida e fruída, tanto física quanto virtualmente.

Apesar de o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói ser um dos mais belos cartões postais da cidade, dispondo de um rico entorno marcado pela diversidade de patrimônios culturais na região, muitos desses espaços culturais de extrema relevância nem sempre são alvos de merecida atenção diante do destaque que possuem.

“A ideia do jogo surgiu a partir de um problema antigo que o MAC enfrenta que é basicamente o fato de o turista que vai ao museu ficar deslumbrando com a paisagem ou com a arquitetura do prédio, bate uma foto e vai embora. É fundamental reter esse visitante, esse turista, por algumas horas na cidade para conhecer os museus e patrimônios no entorno”, afirma Mário Pragmácio, professor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) e um dos idealizadores do projeto

Através da plataforma do game é possível ao visitante fazer tanto um tour virtual e imersivo, que pode ser realizado à distância, quanto um circuito na proximidade dos bairros dentro da lógica de passaporte cultural, onde cada patrimônio representa um ponto de check-in e os usuários colecionam “carimbos” por onde visitam. Para além dessa mecânica, o game utiliza recursos de realidade aumentada para expandir a experiência de fruição dos patrimônios beneficiados através dos smartphones.

“Conforme o jogador avança na exploração, vista os museus e demais patrimônios da cidade, ali é encontrada uma possibilidade de conhecer fatos históricos e territórios únicos inspirados de forma fictícia contadas por histórias de uma autobiografia publicada em vida de um dos mais importantes artistas niteroienses, conhecido como Antônio Parreiras. No jogo, o usuário é acompanhado pela companhia do Antônio Parreiras que vai entregando recompensas ao jogador e o acompanha durante toda a sua jornada no circuito”, afirma Anny Caroline, desenvolvedora do game.

