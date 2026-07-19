Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo neste domingo (19)
A seleção espanhola busca conquistar o segundo título mundial de sua história, enquanto a Argentina tenta levantar a taça pela quarta vez
Espanha e Argentina entram em campo neste domingo (19) para disputar a grande final da Copa do Mundo de 2026. A partida inicia às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A seleção espanhola busca conquistar o segundo título mundial de sua história, enquanto a Argentina tenta levantar a taça pela quarta vez e defender a hegemonia após o título conquistado em 2022.
No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SBT, Sportv, CazéTV, N Sports e pela ge tv, disponível no Globoplay.
A Espanha chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal. Já a Argentina garantiu a vaga na decisão ao vencer a Inglaterra por 2 a 1.
Prováveis escalações
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams e Oyarzabal.
Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Thiago Almada; Lionel Messi e Julián Álvarez.