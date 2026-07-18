França e Inglaterra disputam terceiro lugar da Copa do Mundo 2026

França e Inglaterra duelam pelo terceiro lugar da Copa 2026 - Foto: Divulgação/Fifa

França e Inglaterra duelam pelo terceiro lugar da Copa 2026 - Foto: Divulgação/Fifa

França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18), às 18h (horário de Brasília), em Miami, para decidir a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026.

A partida reúne duas seleções que chegaram ao torneio apontadas como favoritas ao título, mas acabaram eliminadas nas semifinais.



Os franceses eram os favoritos ao título mundial, mas pararam nas semifinais, após perder para a Espanha por 2 a 0.

Na disputa pelo bronze e na despedida do técnico Didier Deschamps, a França deve ir a campo com: Mike Maignan; Lucas Digne, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano e Jules Koundé; Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Désiré Doué e Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Os ingleses também viveram a expectativa de conquistar o título que não vem desde 1966, mas sucumbiram aos atuais campeões e perderam de virada, por 2 a 1.

Thomas Tuchel deve escalar o English Team com: Pickford (Henderson); Chalobah (Quansah), Marc Guéhi, Stones, Nico O'Reilly (Spence); Elliot Anderson, Declan Rice; Bellingham (Rogers); Madueke, Gordon, Kane.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

Quarto Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)

Auxiliar reserva: Zakaria Brinsi (Marrocos)