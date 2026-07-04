Copa do Mundo 2026 encerra fase de 16 avos e define confrontos das oitavas de final

Brasil volta a campo no domingo, em duelo contra a Noruega - Foto: Reprodução - Nike

Brasil volta a campo no domingo, em duelo contra a Noruega - Foto: Reprodução - Nike

A Copa do Mundo de 2026 concluiu nesta sexta-feira (3) a inédita fase de 16 avos de final, consolidando os 16 classificados que seguem na disputa pelo título mundial. Com o encerramento da rodada eliminatória, ficaram definidos todos os confrontos das oitavas de final, que serão disputadas entre os dias 4 e 7 de julho.

Os últimos classificados foram Egito, Argentina e Colômbia. A seleção egípcia eliminou a Austrália nos pênaltis após empate por 1 a 1, a Argentina superou Cabo Verde por 3 a 2 em um dos jogos mais movimentados da rodada, enquanto a Colômbia venceu Gana por 1 a 0 e garantiu a última vaga nas oitavas.

A principal novidade desta edição é o novo formato da Copa do Mundo, que passou a reunir 48 seleções e incluiu uma fase extra de mata-mata antes das tradicionais oitavas. Agora, restam apenas 16 equipes na luta pelo título.

O Brasil chega embalado após derrotar o Japão por 2 a 1 e terá pela frente a Noruega, liderada por Erling Haaland, em um dos confrontos mais aguardados da fase. Outro duelo de destaque coloca frente a frente Portugal e Espanha, enquanto México e Inglaterra protagonizam outro clássico entre seleções tradicionais.

Confrontos das oitavas de final

Sábado (4 de julho)

Canadá x Marrocos — 14h (horário de Brasília)

Paraguai x França — 18h

Domingo (5 de julho)

Brasil x Noruega — 17h

México x Inglaterra — 21h

Segunda-feira (6 de julho)

Portugal x Espanha — 16h

Estados Unidos x Bélgica — 21h

Terça-feira (7 de julho)

Argentina x Egito — 13h

Suíça x Colômbia — 17h

Chaveamento das quartas de final

O vencedor de Canadá x Marrocos enfrentará quem avançar de Paraguai x França.

Do outro lado da chave, Brasil ou Noruega duelará contra o vencedor de México x Inglaterra.

Portugal ou Espanha enfrentará Estados Unidos ou Bélgica, enquanto Argentina ou Egito cruzará com Suíça ou Colômbia. As quartas de final serão disputadas entre os dias 9 e 11 de julho.