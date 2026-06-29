Eliminação da Alemanha garante que Brasil seguirá como maior vencedor de Copas

A eliminação da Alemanha para o Paraguai, nos pênaltis, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, garantiu a Seleção Brasileira como a maior vencedora de Copas por, pelo menos, mais quatro anos. Independentemente do restante da competição, o Brasil encerrará o Mundial como a seleção mais vitoriosa da história, com 5 títulos.

A Alemanha, tetracampeã mundial, era a única seleção com chances matemáticas de igualar o Brasil em número de títulos. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, os paraguaios venceram a disputa por pênaltis por 4 a 3, eliminando os alemães e encerrando qualquer possibilidade de aproximação.

Com isso, apenas o Brasil segue como pentacampeão mundial, com cinco conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). As seleções que aparecem logo atrás no ranking histórico são Alemanha e Itália, ambas com quatro títulos. No entanto, a Itália sequer se classificou para esta edição da Copa do Mundo, enquanto a Alemanha deu adeus ao torneio nas oitavas de final.

Assim, mesmo que o Brasil seja eliminado nas próximas fases, nenhuma seleção poderá igualar sua marca ao término da Copa de 2026.