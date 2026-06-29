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Torcida mostra otimismo na vitória do Brasil no 'Energia para Torcer', em Niterói

Debaixo de sol forte, torcedores acreditam na vitória do Brasil

relogio min de leitura | Redação 29 de junho de 2026 - 14:28
Lara confia na placar de 3 a 1 para o Brasil
Lara confia na placar de 3 a 1 para o Brasil -

Vestidos de verde e amarelo e confiantes na classificação da Seleção Brasileira, torcedores que acompanham a transmissão do jogo contra o Japão no evento Energia para Torcer, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, demonstram otimismo antes da bola rolar. Entre palpites de vitória e expectativas por uma boa atuação, o clima é de festa e confiança em mais um passo do Brasil rumo ao título da Copa do Mundo.

Lara Nunes, de 21 anos, marcou presença na festa e cravou vitória do Brasil.

"Expectativa é boa. Japão é um time forte taticamente, mas vai ser 3 a 1. Dois gols do Vini e um do Cunha", disse.

Sobre a próxima fase, a torcedor preferiu não escolher adversário.

"Se a gente quer ganhar, temos que enfrentar os mais fortes, então pode vir qualquer um".

Para o torcedor Pablo Ribeiro, de 37 anos, o jogo vai ser tranquilo para o Brasil.

Pablo mostrou confiança no Brasil e no 'criada colina, Rayan
Pablo mostrou confiança no Brasil e no 'criada colina, Rayan |  Foto: Yuri Messias

"E 3 a 0 Brasil, tranquilo. Gol do Rayan, Vini e Marquinhos. E na próxima fase pode vir qualquer um", disse animado o torcedor vestindo a camisa do Vasco da Gama.

Tags:

Copa do Mundo Energia para Torcer Niterói

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