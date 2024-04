Unidade de saúde no Jardim Califórnia aprimora atendimentos

Terceira unidade de saúde revitalizada pela atual gestão, em junho de 2022, a Unidade de Saúde da Família (USF) Mahatma Gandhi, no Jardim Califórnia, continua organizada e proporcionando melhor desempenho dos profissionais. Aos 4 mil pacientes cadastrados na unidade, o atendimento é mais humanizado. Além dos gonçalenses da área de cobertura da USF, ela também atende moradores que chegam de outros bairros.

Com a otimização dos espaços, a unidade passou a ter um local mais digno, organizado e humanizado para a população. Todos os ambientes são climatizados, têm acessibilidade, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, mais consultórios para os atendimentos e não faltam materiais e equipamentos.

Ilana Araújo Nascimento, de 27 anos, moradora recente do bairro Boaçu, procurou a unidade após receber indicação de uma amiga sobre a profissional que realiza o pré-natal. Grávida de 25 semanas, ela elogiou o atendimento.



“Soube que a enfermeira obstetra daqui era uma referência. Procurei a unidade e marquei o atendimento. É o primeiro dia, mas já estou gostando muito”, disse Illana, que ouviu os batimentos cardíacos do bebê, fez teste rápido das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), tirou a medida da barriga e fez o exame do papel filtro – que rastreia 10 doenças.

A mudança não é só para os pacientes. A enfermeira obstetra Michele Cristine Silva de Araújo, 46, trabalha com saúde em São Gonçalo desde 2001. Ela começou como agente comunitária neste mesmo posto de saúde e foi se especializando.

“É uma mudança que foi de zero a mil. Hoje, a gente trabalha com qualidade, com serviço de excelência. Não só para o profissional, mas principalmente para oferecer o melhor para o paciente. A gente está aqui para acolher da melhor forma. Mas se eu não estiver bem, eu não vou atender bem o meu paciente. Essa revitalização trouxe isso: a humanização para funcionários e pacientes. Não é só o ar condicionado. Antes, faltava o básico, como uma luva ou o sonar. Hoje, tem tudo o que o profissional precisa para trabalhar na unidade”, contou a enfermeira.



A unidade trabalha com duas equipes de saúde da família com dois médicos generalistas, dentistas e duas enfermeiras, sendo uma obstetra, que realiza o pré-natal. Profissionais do e-Mult também atendem no local. São eles: assistente social, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista.

Serviços de vacinação, curativo, medição de pressão e glicose, teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (Ists), preventivo e exames laboratoriais (sangue, urina e fezes) também são oferecidos na USF, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Os atendimentos são realizados através dos agendamentos realizados pelos agentes comunitários de saúde ou direto na unidade.

Também por indicação, o aposentado Lenildo Paixão, 74, foi ao posto para uma consulta com a clínica geral. “Moro no Boa Vista e estou aqui pela primeira vez. Procurei a unidade após ser indicado por outro morador. O atendimento é muito bom, com marcação rápida. Já gostei e vou continuar o tratamento aqui”, opinou.



O secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha, já entregou 38 unidades da rede básica revitalizadas. “Chegamos ao total de 38 unidades entregues na semana passada. É muito bom ver que os administradores e a população estão mantendo as primeiras unidades entregues. Estamos trabalhando para entregar as demais que estão em obras e pretendemos continuar este trabalho”, finalizou o secretário.