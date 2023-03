Prefeitura de Maricá segue com a construção do elevado do Flamengo

No local será instalada também uma ponte com 27 metros de comprimento e cerca de 13 metros de largura que permitirá o fluxo em mão dupla - Foto: Divulgação

No local será instalada também uma ponte com 27 metros de comprimento e cerca de 13 metros de largura que permitirá o fluxo em mão dupla - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), segue com a construção do viaduto na saída do bairro Flamengo, no cruzamento da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) com a RJ-114 (que dá acesso ao município de Itaboraí) que vai desafogar o trânsito para quem sai da cidade. A obra está na fase de instalação de rede de drenagem de aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão para diminuir o risco de inundações do entorno. A intervenção está orçada em aproximadamente R$ 87 milhões e o prazo de conclusão é de 18 meses.

O novo elevado terá um vão de aproximadamente 113 metros, com quatro faixas de rolamento (duas pistas de mão dupla), espaço para pedestres em uma área total de 136.000 m². A obra contempla ainda a duplicação da RJ-106 no trecho entre a Avenida Roberto Silveira, na entrada do bairro do Flamengo, até as proximidades do Condomínio Bosque dos Lordes, logo após o Condado e a construção de uma rotatória no entroncamento da RJ-114. A intervenção abrange também urbanização com calçadas, canteiros, paisagismo, sinalização e iluminação de led.

Avenida B

Em Inoã, A Avenida B passa por revitalização que irá transformá-la em uma alternativa aos motoristas para acessar o distrito de Itaipuaçu. Com aproximadamente 6km de extensão, a via receberá asfaltamento, urbanização, sinalização, calçadas acessíveis, piso tátil direcional e de alerta, além de ciclofaixas na lateral.

No local será instalada também uma ponte com 27 metros de comprimento e cerca de 13 metros de largura que permitirá o fluxo em mão dupla. Com previsão de execução em 14 meses, a obra já avança com a reformulação de toda a rede de drenagem, de aproximadamente de 4km de extensão, para diminuir o risco de inundações no entorno. O investimento total é de aproximadamente R$ 36 milhões.

Passarelas

Serão construídas quatro passarelas por recursos próprios da Prefeitura ao longo da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). No km 25 da rodovia, na altura do Parque Nanci, segue em andamento a obra da estrutura que terá 32 metros de comprimento e dois metros de largura, com rampas de acessibilidade. A obra está em fase de fundação e já foi feita a escavação, escoramento, compactação de fundo de valas, no sentido Maricá, e no sentido Niterói, aguarda a realocação dos postes pela Enel.

As outras passarelas serão implantadas na altura do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí – onde começaram os serviços iniciais de canteiro de obra e de realocação do traffic calming – na altura do Vivendas, em Inoã, e no loteamento Manu Manuela. A estrutura implementada em frente ao hospital municipal terá aproximadamente 30 metros de comprimento, elevador, escada e rampa.

Ponte da Mumbuca

As obras da nova ponte sobre o rio Ludgero, localizado na Avenida Abreu Sodré, no bairro Mumbuca, seguem avançando. As peças pré-moldadas da nova estrutura de 18 metros já chegaram e estão prontas para serem montadas. Atualmente uma ponte provisória ocupa o local para a travessia de pedestres, motociclistas e veículos leves de até três toneladas.

Ponte do Espraiado

A Ponte do Espraiado já está com aproximadamente 75% da obra concluída. As vigas já foram concretadas, faltando apenas serem içadas. A laje já foi montada e falta finalizar a urbanização. A antiga ponte vai dar lugar a uma estrutura de cerca de 11 metros de largura e 26 metros de comprimento. O local ganhará faixa de rolamento com passagem para veículos nos dois sentidos, calçada para pedestres e com acessibilidade para cadeirantes e nova iluminação. O trânsito para veículos foi interditado na altura da ponte e uma estrutura foi montada para passagem de pedestres e motocicletas. Com o fechamento da Avenida Central, os motoristas que seguirem em direção à cachoeira terão que trafegar pela Estrada do Espraiado.

Ponte do Caxito

A ponte do Caxito está em fase de finalização. A antiga estrutura de aproximadamente sete metros de largura e 13 de comprimento foi demolida e substituída por uma de aproximadamente 11 metros de largura e 15 metros de comprimento. A nova ponte ganhou duas faixas de rolamento para a circulação de veículos nos dois sentidos.

O local recebeu ainda, urbanização no entorno, com calçada para pedestres e acessibilidade para cadeirantes, além de iluminação. Durante a obra, o trânsito para veículos pesados (como ônibus e caminhão) foi afetado e os motoristas tiveram que buscar rotas alternativas para acessar a Estrada do Caxito, após a ponte. Orientadores de trânsito estão nos principais acessos para auxiliar motoristas e pedestres.

Piscina na Arena Mumbuca

Uma piscina de 25 metros de comprimento, com vestiário e arquibancada que integrará o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. O local já dispõe de quadra poliesportiva, pista de skate, paisagismo, brinquedos para crianças, bancos e um auditório que recebe peças teatrais e eventos do governo.