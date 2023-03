Prefeitura de Niterói faz recapeamento de ruas no Fonseca

A Prefeitura de Niterói segue recuperando ruas no Fonseca, Zona Norte da cidade. Equipes da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) iniciaram, nesta terça-feira (28), a fresagem de três vias no bairro: Manoel Benício, Afonso Viana e Travessa Belford Vieira. Os serviços foram solicitados por moradores da região através do Projeto Prefeitura Móvel, que começou ontem (27) e vai até sexta-feira (31) no Horto do Fonseca.

“Nosso objetivo com o Prefeitura Móvel é trazer a população para perto da Prefeitura, ouvir suas demandas e agilizar os atendimentos. Retomamos esse projeto pelo Fonseca e vamos estender a outros bairros. Todas as solicitações são cadastradas em nosso aplicativo Colab e encaminhadas às áreas responsáveis”, detalhou o prefeito Axel Grael.

O presidente da Emusa, Paulo Cesar Carreira, lembrou que, na última semana, aequipes da empresa concluíram o recapeamento da faixa viária dos ônibus na Alameda São Boaventura, a mais importante da região. Ele disse, ainda, que os trabalhos continuarão no bairro.

“A Emusa já recebeu 17 demandas através da Prefeitura Móvel. Tudo é analisado pela nossa equipe e direcionado à execução. Além dos serviços de pavimentação, temos muitas ações em andamento no bairro, como as obras do Restaurante Popular, obras de contenção de encostas e também de drenagem que vão revitalizar o Fonseca”, afirmou.

O Prefeitura Móvel vai até sexta-feira (31) e funciona das 8h às 17h. Além de atendimento à população, que pode tirar dúvidas ou fazer demandas relacionadas às secretarias de Assistência Social (SMASES), Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Defesa Civil (SMDCG), Obras (SMO), Educação (SME), Saúde (FMS), Fazenda (SMF), Ordem Pública (SEOP), Desenvolvimento Econômico (Seden), Participação Social (Sempas), Culturas (SMC), Governo (Semug), Meio Ambiente (SMARH), Habitação (SMHRF), Subsecretaria de Trânsito e Transportes (SSTT), Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Casa do Empreendedor e Defesa do Consumidor (Procon), também são oferecidos no local serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, glicemia, testes IST e testes de Covid-19.

Há, ainda, distribuição de preservativos e de kits de saúde bucal e uma van do Procon está disponível para tirar dúvidas e ajudar a resolver problemas dos consumidores.